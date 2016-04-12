Путін виключив Гризлова з Радбезу РФ (документ)

Про це йдеться у підписаному президентом РФ указі, який розміщений на офіційному сайті правової інформації.

"Внести до складу Ради Безпеки Російської Федерації, затвердженого указом президента Російської Федерації від 25 травня 2012 року "Про затвердження складу Ради безпеки Російської Федерації" зміну, виключивши з нього Гризлова Б.", - наголошується у тексті документа.

Читайте такожГризлов хоче налагодити у Мінську обговорення тексту закону про вибори на Донбасі

Нагадаємо, 26 грудня колишній спікер Держдуми Гризлов був призначений повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі.

Спочатку Росію в контактній групі представляв Михайло Зурабов. Президент РФ Володимир Путін замінив його в квітні на Азамата Кульмухаметова.