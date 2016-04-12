Комітет Ради рекомендував відправити Яценюка у відставку

Про це у своєму Facebook повідомив член комітету, народний депутат від фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович.

"Комітет таки прийняв рішення відправити Яценюка у відставку. АЛЕ!!! Вирішив додатково рекомендувати відмінити постанову ВРУ від 16 лютого 2016 про визнання результатів роботи уряду незадовільними. Я так розумію, що саме такий текст постанови буде винесений на голосування в зал…", - написав нардеп.

Зараз на засіданні комітету розглядаємо історичний документ. Але кворум зібрати ніяк не можемо :(P. S. Нарешті кворум ... Опубликовано Русланом Сидоровичем 12 апреля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 квітня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України.

При цьому він висловив сподівання, що відповідне подання буде внесено на розгляд Верховної Ради 12 квітня.

Водночас президент України Петро Порошенко заявив, що бачить новим прем’єром діючого спікера Ради Володимира Гройсмана.

Консультації щодо складу нового Кабміну тривають і досі.