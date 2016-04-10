Яценюк оголосив про відставку

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України.

Про це він заявив сьогодні в ефірі програми "10 хвилин з прем'єр-міністром", що транслювалася на українських телеканалах.

«Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України», - заявив він, додавши, що у вівторок, 12 квітня, відповідне подання буде внесено на розгляд Верховної Ради.

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«Моє рішення продиктоване кількома причинами: політична криза в державі розв’язана штучно, бажання змінити одну особу засліпило політиків і паралізувало їхню волю до реальних змін в країні, процес зміни уряду перетворився на бездумний біг на місці, автори кризи стали заручниками обставин, зробили заручниками всіх нас: уряд, суспільство, державу», - наголосив Яценюк.

«Всупереч обставинам, попри абсурд становища та беззмістовність звинувачень, я запропонував план виходу з кризи, казав країні, президенту і парламенту – не тримаюсь за посаду. Керівництво урядом – це тягар, це інструмент, а не привілей. Не можна допустити одного – дестабілізації виконавчої влади під час війни, така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно обрано новий уряд України», - зауважив він.

За словами Яценюка, розв’язання політичної кризи нарешті стало досяжним: у парламенті відновлюється коаліційна більшість, нова коаліційна угода грунтується на цілях і засадах програми Кабінету міністрів.

«Парламентська фракція «БПП» висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності та спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов’язки та відповідальність керівника уряду України», - сказав Яценюк.

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«Дякую «Народному фронту» за підтримку, прошу підтримати моє рішення і разом продовжити спільну справу. «Народний фронт» залишається в коаліції, бо сьогодні це єдиний засіб оборонити державу», - додав він.

Яценюк також зауважив, що пишається результатами діяльності свого уряду.

«Чимало наших справ ще будуть оцінені», - переконаний він.

«Складаю обов’язки прем’єр-міністра та з гідністю підтверджую свій особистий національний обов’язок перед державою. Відсьогодні бачу свої завдання ширшими, ніж повноваження керівника уряду. Нове виборче законодавство, конституційна реформа, судова реформа, коаліційний контроль за курсом нового уряду, міжнародна підтримка України, членство України в ЄС і НАТО – це частина моєї програми», - зазначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Яценюк був призначений на посаду глави уряду за рішенням Верховної Ради 27 лютого 2014 року.

27 листопада 2014 року Кабінет міністрів під головуванням Яценюка склав повноваження перед новообраною на позачергових виборах Верховною Радою VIII скликання. Того ж дня Яценюка було знову призначено прем’єром.