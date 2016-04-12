Пєсков стверджує, що жителі України і РФ не відправляють на "пряму лінію" з Путіним питання про Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Пєсков сказав журналістам у Москві.

«Нічого не можу наразі сказати. Я не хотів би щось прогнозувати. Це така розмова доволі вільна... Якщо ця тема цікавитиме, те цікавитиме, але я вам чесно скажу – перелопатив багато тисяч запитань – не запитують люди про Савченко, і з України не запитують про Савченко», - сказав Пєсков.

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Крім того, за словами прес-секретаря, йому нема чого додати до відповіді про переговори з обміну льотчиці «до того, що вже було сказано».

Також Пєсков зазначив, що від громадян України надходять запитання на «пряму лінію» до Путіна, але він не зміг відповісти, що саме вони запитують.

«Це треба порушувати. По мірі того, як ми розбираємося з масивом і аналізуємо – розповім пізніше. Зараз не буду говорити, аби не брехати і не спотворювати», - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, щорічна «пряма лінія» з росіянами президента РФ пройде 14 квітня.

Довідка УНІАН. 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

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Після оголошення вироку Савченко заявила, що не подаватиме апеляції, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.

5 квітня Пєсков заявив, що рішення про обмін Савченко не прийнято. 7 квітня Пєсков зазначив, що йому нема чого додати до того, що він уже говорив на тему обміну Савченко.