Пєсков запевняє, що РФ ніколи собі не дозволяла втручатися в справи Нідерландів щодо асоціації з Україною

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Тенденція на те, щоб шукати "руку Москви" скрізь, може викликати тільки посмішку, посмішку з легким смутком. Ми дійсно спостерігаємо за розвитком ситуації в цілому в Європі. Ми, звичайно, відстежуємо новини про результати цього референдуму, ми знаємо, що він носить рекомендаційний характер. Але в будь-якому випадку - це внутрішня справа Нідерландів", - сказав Пєсков.

Пєсков також підкреслив, що Росія не може втручатися в "суверенні відносини України та європейських партнерів України, і ніколи насправді цього не робила".

"Ми не вважаємо можливим налаштовувати на щось Нідерланди, рекомендувати щось Нідерландам. Ніколи собі Росія цього не дозволяла", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Нідерландах проходить консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Його остаточні результати будуть оголошені 12 квітня.

Парламент Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію з Україною, а референдум з цього питання скликаний після громадської ініціативи. Проведення референдуму призупинило процес самої ратифікації.