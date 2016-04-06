Пєсков запевняє, що РФ ніколи собі не дозволяла втручатися в справи Нідерландів щодо асоціації з Україною
У Кремлі заявили, що тенденція шукати "руку Москви" в референдумі в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС викликає "посмішку з легким смутком".
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.
"Тенденція на те, щоб шукати "руку Москви" скрізь, може викликати тільки посмішку, посмішку з легким смутком. Ми дійсно спостерігаємо за розвитком ситуації в цілому в Європі. Ми, звичайно, відстежуємо новини про результати цього референдуму, ми знаємо, що він носить рекомендаційний характер. Але в будь-якому випадку - це внутрішня справа Нідерландів", - сказав Пєсков.
Пєсков також підкреслив, що Росія не може втручатися в "суверенні відносини України та європейських партнерів України, і ніколи насправді цього не робила".
"Ми не вважаємо можливим налаштовувати на щось Нідерланди, рекомендувати щось Нідерландам. Ніколи собі Росія цього не дозволяла", - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Нідерландах проходить консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Його остаточні результати будуть оголошені 12 квітня.
Парламент Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію з Україною, а референдум з цього питання скликаний після громадської ініціативи. Проведення референдуму призупинило процес самої ратифікації.