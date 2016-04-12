Cуд розгляне апеляцію на арешт одеського судді-стрілка Бурана 14 квітня

Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва, "розгляд апеляційної скарги, поданої в інтересах Бурана О.М., відкладено до 14 квітня 2016 року (15:45)".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт одержання суддею Бураном хабара у розмірі 500 тисяч гривень за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя вчинив опір детективам НАБУ, стріляючи на ураження.

Судді вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.

За рішенням Солом’янського райсуду Києва Бурану було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.