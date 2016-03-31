Рада дала згоду на затримання і арешт одеського судді-стрілка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні постанови №4340 та №4341 парламент підтримав на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, за постанову "Про надання згоди на затримання судді Малиновського районного суду міста Одеси Олексія Бурана" (№ 4340) проголосувало 255 народних депутатів із 321, зареєстрованих в сесійній залі, а за постанову про надання згоди на арешт (взяття під варту) - 247 народних депутатів із 321.

Як зазначалося на засіданні, до Верховної Ради 30 березня надійшло подання Генеральної прокуратури України, підтримане та внесене головою Верховного суду України, про надання згоди на затримання та арешт судді Бурана.

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Згідно з матеріалами подання, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 26 лютого 2016 року за підозрою судді Бурана у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

В поданні зазначається, що заступником генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 30 березня складено письмове повідомлення про підозру судді Малиновського районного суду Одеси Бурану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке вручене останньому у передбачений КПК України спосіб для вручення повідомлень.

Як вбачається з матеріалів подання ГПУ, перебуваючи на посаді судді, Буран може незаконними засобами негативно впливати на інших підозрюваних та свідків, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, матиме змогу переховуватися від слідства і суду.

Також зазначається, що "поведінка судді Бурана під час затримання його працівниками правоохоронних органів свідчить про те, що вказана особа становить суспільну небезпеку для оточуючих, з метою ухилення від кримінальної відповідальності здатна на будь-які заходи, у тому числі застосовувати вогнепальну зброю".

"З урахуванням зазначених обставин, більш м'які запобіжні заходи, передбачені статтею 176 КПК України, на думку органів досудового розслідування, не забезпечать виконання Бураном процесуальних обов'язків і не зможуть запобігти наявним ризикам у кримінальному провадженні", - підкреслюється у поданні.

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Зазначимо, сам суддя під час сьогоднішнього виступу у Раді заявив, що в його пістолеті не було куль.

"Я знаходився у підвалі будинку. В цей час я почув крик дітей, розбите скло і сусід дзвонить і каже, що на мене йде збройний напад. Коли я піднявся наверх, я побачив людей, що бігають по забору, в масках. Я не міг визначити, що це за люди. Мені ніхто нічого не пред'являв, тільки почали виламувати двері. Я це сприйняв як захист своєї родини. В моєму пістолеті не було куль. Те, що стріляли – це не підтверджується. Був один патрон, який я випадково вистрілив в кабінеті. Але далі набоїв не було. Я ні в кого не стріляв", - розповів Буран.

Також суддя заявив про тиск на нього і вимагав, щоб усі докази проти нього збирались законним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт отримання суддею Бураном хабаря у 500 тис. грн за винесення потрібного рішення у справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на ураження.

Пізніше стало відомо, що перед затриманням одеський суддя-стрілець намагався порізати собі вени.