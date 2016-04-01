Суд заарештував одеського суддю Бурана на 2 місяці

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Олексію Бурану строком на 2 місяці, до 28 травня включно без права внесення застави", - ухвалив слідчий суддя Сергій Коробенко.

Підозрюваний Олексій Буран повідомив, що опору при затриманні не чинив, а його дії пов'язані з тим, що він переплутав співробітників НАБУ з озброєним нападом на його будинок.

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"Я побіг, переліз паркан до сусідів. Я зайшов в їх (сусідів, - ред.) будинок, заспокоївся, вони викликали мені швидку допомогу. Після того, як викликали швидку допомогу, я відправився в лікарню, де мені зашили рани, зробили знімок черепа, після чого підійшли співробітники НАБУ, скрутили мене. Я думав, що пістолетом відлякаю їх, після чого стався постріл",- зазначив він.

Буран додав, що в лікарні проводилися дослідження щодо його схильності до суїциду, а пізніше Буран був направлений в психіатричну лікарню.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара у 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на поразку.

Судді вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді Бурана.

У парламенті суддя заявив, що висунуті йому звинувачення не відповідають дійсності.