У БПП назвали міністерства, по керівникам яких не вдається домовитись із Гройсманом

Заступник лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко зазначає, що перемовини щодо уряду тривають, не вдається узгодити позиції з кандидатом на посаду прем'єр-міністра, головою парламенту Володимиром Гройсманом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Читайте такожУ парламенті зареєстровано проект постанови щодо відставки Яценюка

"Перемовини тривають. Сьогодні, напевно, нічого не буде", - зазначив Гончаренко.

На запитання, чи може завтра відбутися голосування щодо уряду, депутат відповів, що "може бути".

Щодо причин, чому сьогодні не вирішилося питання щодо уряду, Гончаренко сказав, що не виходить домовитися з кадрових питань і структури уряду. Зокрема, зазначив він, суперечливим питанням лишається Міненерговугілля, Мінекономрозвитку та Мінкультури.

"Не можемо узгодити спільну позицію з кандидатом в прем'єри Володимиром Гройсманом", - сказав депутат.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо партійного чату фракції, фото переписки якого з'явилися в Інтернеті, і де начебто йдеться про якісь крайні терміни вирішення питання щодо уряду, парламентарій запевнив, що ніхто ніяких крайніх термінів не ставить.

"Ми намагаємося домовитися. …Вся ця історія триває вже два місяці, якщо вона буде тривати далі якийсь час, то це означає, що парламент недієздатний, а значить, нам треба йти на вибори", - запевнив Гончаренко.

На уточнення, чи все ж можливо проголосувати за необхідні рішення в парламенті завтра або вже у четвер, депутат зазначив, що "як на мене, реалістична історія - це провести ці рішення на цьому тижні".

"Якщо ми на цьому тижні не вийдемо на якесь рішення, то, як на мене, це початок дострокових виборів", - сказав заступник голови фракції.

На запитання, чи БПП може вийти з коаліції, щоб формально її розвалити, він відповів: "Наприклад, так".