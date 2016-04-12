У "Народному фронті" вважають, що "прем'єріада" закінчиться до кінця тижня

Про це він сказав у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Він зазначив, що "Народний фронт" готовий взяти на себе відповідальність за реформи в системах МВС, органах юстиції, в галузі освіти, природних ресурсів та захисту навколишнього середовища, у сферах молоді та спорту, культури.

«Для нас це велика відповідальність. Ми дамо кращих кандидатів на ці пости... «БПП» потрібно в першу чергу визначитися з тим, хто буде віце-прем'єр-міністром... Я сподіваюся, що нашим партнерам вистачить мудрості і здорового глузду прийти сьогодні до затвердження єдиного переліку кандидатів у віце-прем'єр-міністри, міністри, і ми сьогодні зможемо закінчити процес формування уряду ", - заявив Геращенко.

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"Я думаю, що в цілому, до кінця цього тижня ми завершимо процес формування уряду", - зазначив він.

На запитання, чи зможе парламент сьогодні проголосувати за відставку чинного уряду, Геращенко відповів: «Якщо «БПП» вже повністю визначився з майбутньою конфігурацією уряду, я думаю, що цьому ніщо не завадить».

Джерело: http://ua.112.ua/live

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра України.

На посаду нового глави уряду пропонується кандидатура нинішнього голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.

Сьогодні заступник лідера фракції «БПП» Мустафа Найєм повідомив, що учасники переговорів, що стосуються нового уряду, не визначили кандидатів на посади керівників Міністерства енергетики і вугільної промисловості та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Раніше Найєм повідомив, що у разі призначення Гройсмана прем'єр-міністром, спікером парламенту стане Андрій Парубій, а першим віце-спікером - Ірина Геращенко.

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Крім того, за його даними, Гройсман запропонує призначити на посаду міністра культури Євгена Нищука, міністра освіти і науки Лілію Гриневич, міністра соціальної політики - Максима Нефьодова, міністра екології Остапа Семерака, міністра аграрної політики - Тараса Кутового.

Також, згідно з інформацією Найєма, на посаду першого віце-прем'єр-міністра пропонується кандидатура першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука, на посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань - Павла Розенка, на посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції - кандидатура Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Мінфін має очолити Олександр Данилюк, Міністерство інфраструктури - Володимир Омелян.

Крім того, віце-прем'єром з питань "АТО і окупованих територій" пропонується призначити Володимира Кістіона.