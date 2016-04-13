У Росії вважають, що Євросоюз запропонує Україні нову Угоду про асоціацію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав голова комітету Держдуми у міжнародних справах Олексій Пушков.

"Як я розумію ситуацію, нинішню угоду буде переглянуто і готуватиметься нова угода, яка може бути прийнятною для Голландії", - сказав Пушков.

За його словами, референдум не потрібно розглядати як "хрест на асоціації". "Я думаю, Україні буде запропоновано більш обмежену, скромну форму асоціації, яка можливо, виключає військово-політичні елементи, яких немає в інших угодах про асоціацію ЄС з іншими країнами", - додав Пушков.

На його думку, згідно із заявою голландського уряду, такі консультації розпочнуться влітку або восени.

Пушков вважає, що коригована угода має пройти ратифікацію в усіх країнах ЄС.

Він упевнений, що Нідерланди "не задовольняться якимись косметичними змінами", тому що може виникнути вимога провести новий референдум.

Читайте такожЄврокомісія запропонує скасування віз для українців за два тижні - ЗМІ

Як сказав Пушков, асоціація в Україні розглядається як крок до вступу в ЄС, і частина європейської політичної еліти так само дивиться на це, як етап до повноцінного членства. "Це "ні" не ставить хрест на асоціації, але ставить хрест на темі вступу", - сказав Пушков.

На його думку, голландське "ні" ставить у складне становище владу України, для якої зближення з Європою було ключовою метою правління.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Виборча рада Нідерландів оприлюднила офіційні результати консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Явка склала 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%. Референдум відбувся 6 квітня.

7 квітня уряд Нідерландів заявив, що планує разом з партнерами з ЄС і України шукати компромісу за результатами референдуму, прийнятного для всіх сторін.