У Нідерландах заявили, що їм може знадобитись кілька місяців для рішень щодо асоціації Україна-ЄС
Рішення щодо подальших кроків після негативного голосування на референдумі в Нідерландах, можливо, займе кілька місяців.
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на щотижневій пресс-конференції, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання De Telegraaf.
За його словами, зараз перед владою стоїть виклик не образити почуття виборців, які проголосували за варіант "ні".
"Це складний процес з кількома гравцями. Ця ситуація створює для нас головний біль, бо тут ми опинилися на невідомій території. Є багато варіантів. І, можливо, треба буде кілька місяців перш ніж знайти рішення" - сказав Рютте.
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Наступного тижня він планує обговорити з парламентом результати референдуму і подальші кроки. Далі ці питання обговорюватимуться в Брюсселі "за зачиненими дверима".
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
За попередніми даними, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.
7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який буде прийнятним для усіх сторін.