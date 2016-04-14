Яценюк закликав нардепів підтримати його відставку й вийшов із зали Ради (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі за парламентської трибуни.

"Ми спільно зробили багато для нашої країни та нашого народу. Я прошу Верховну Раду підтримати мою відставку. Але нам треба рухатися вперед. Я прошу прийняти мою відставку, а попереду нас чекають великі справи і великі звершення", - сказав Яценюк і подякував соратникам та опонентам за те, що зробили його сильнішим.

Як передає кореспондент УНІАН, після виступу з трибуни парламенту під вигуки фракції "Народний фронт" "Молодець!" Яценюк пройшов через всю сесійну залу до виходу і залишив її.

Слідом за ним залишив парламентську залу засідань майже весь склад уряду. В урядовій ложі залишилися лише міністр оборони Степан Полторак, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр соціальної політики Павло Розенко.

Читайте такожУ Держдумі вважають, що Яценюк пішов у відставку через його ставку "на розрив відносин із РФ"

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 2014 року на Майдані були представлені кандидатури формованого уряду, в якому Яценюку була запропонована посада прем'єр-міністра України. Наступного дня Верховна Рада ухвалила постанову Про призначення Яценюка на посаду прем'єра.

Яценюк оголосив про свою відставку 24 липня 2014 року у зв'язку з розпадом парламентської коаліції та блокуванням урядових ініціатив. Після консультацій Яценюка з президентом Петром Порошенком, головою ВР і керівниками парламентських фракцій було прийнято рішення повторно внести законопроекти, які стали підставою для відставки, на розгляд парламенту. На позачерговому засіданні 31 липня Верховна Рада прийняла два із трьох законопроектів і відмовилася прийняти відставку Яценюка.

16 лютого 2016 року Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

17 лютого Яценюк заявляв про ведення переговорів щодо "доформатування" уряду.

Того ж дня фракція "Батьківщина" у зв’язку із провальним голосуванням за відставку Кабміну повідомила про вихід із коаліції.

18 лютого провід партії "Об’єднання "Самопоміч" ухвалив рішення припинити участь фракції в коаліції.

Голова фракції "БПП" Юрій Луценко запевнив, що його фракція не виходитиме зі складу коаліції, але вважає неможливим працювати з нинішнім урядом.

10 квітня Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра. "Відсьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника уряду", - сказав він.

12 квітня заява Яценюка була зареєстрована в ВР і підтримана профільним комітетом.