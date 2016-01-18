НАТО планує зміцнити систему ППО в країнах Балтії з метою стримування Росії
НАТО розглядає нові засоби і плани для забезпечення протиповітряної оборони (ППО) країн Балтії з метою стримування Росії і аналізує повідомлення Москви про нові дивізії на заході країни, говорить заступник генерального секретаря Альянсу Олександр Вершбоу.
"В число важливих питань, які нам доведеться розглянути, входять заходи щодо забезпечення ефективної ППО навіть в умовах найгіршого сценарію. ППО країн Балтії - хороша основа, але, можливо, знадобиться забезпечити, щоб у нас були плани і потужності для переходу в ППО", - сказав в інтерв'ю BNS Вершбоу, який минулого тижня взяв участь у зустрічі експертів з безпеки в Тракайський районі Литви, повідомляє Delfi.lt.
Відзначається, що представники армії Литви і політики в минулому році стали публічно говорити про те, що натівської місії ППО недостатньо для захисту повітряного простору країн Балтії. Винищувачі союзників по блоку, що дислокуються в Литві та Естонії, мають обмежені повноваження і обмежуються лише супроводом російських літаків, що наближаються до кордонів повітряного простору країн Балтії. У Балтійських країн також обмежені системи наземної ППО.
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Так, міністерство оборони Литви в грудні повідомляло, що ініціює спільний проект системи ППО країн середньої дальності країн Балтії та Польщі, а також стверджувало, що консультується з цього питання з США.
Згідно з повідомленням, питання про додаткові заходи безпеки у Східній Європі передбачається обговорити на запланованому на літо у Варшаві саміті НАТО. Країни Балтії домагаються, щоб у кожної з них було сформовано по міжнародному батальйону. Зараз у Литві, Латвії, Естонії та Польщі дислоковано по роті американських військових, інші союзники надсилають своїх військових нерегулярно.
Вершбоу в свою чергу сказав, що не хоче "спекулювати" про те, які збройні сили з'являться до саміту НАТО, однак сказав, що розміщення європейських військових стало б важливим засобом стримування. За його словами, Альянс ще аналізує заяви міністра оборони Росії про плани Росії сформувати у цьому році в західній частині країни три військові дивізії, і висловив думку, що ці плани відображають створюваний Москвою "облоговий" менталітет.
"Поки у нас немає деталей. Це схоже на щось нове, але все імплікації ще не проаналізовані. Я вважаю, що це відображає тенденцію до посилення конвенційних потужностей Росії, на наш погляд, невірних причин. НАТО загрози не представляє. НАТО не загрожує Росії своїми оборонними засобами, вони були дуже обмеженими і пропорційними. Але, як говорили на конференції, Росія обрала шлях вести себе з НАТО як з суперником, якщо не як з ворогом. Тому створюється певний "облоговий" менталітет, і це може бути просто одним новим виміром в цьому напрямку", - сказав Вершбоу.
Після анексії Росією українського Криму НАТО зміцнило свою місію ППО в країнах Балтії, які складаються з роти військовослужбовців США і засновані невеликі опорні пункти Альянсу, а в Шяуляйскому районі (на півночі країни) США дислокували частину своєї військової техніки.