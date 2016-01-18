НАТО планує зміцнити систему ППО в країнах Балтії з метою стримування Росії

"В число важливих питань, які нам доведеться розглянути, входять заходи щодо забезпечення ефективної ППО навіть в умовах найгіршого сценарію. ППО країн Балтії - хороша основа, але, можливо, знадобиться забезпечити, щоб у нас були плани і потужності для переходу в ППО", - сказав в інтерв'ю BNS Вершбоу, який минулого тижня взяв участь у зустрічі експертів з безпеки в Тракайський районі Литви, повідомляє Delfi.lt.

Відзначається, що представники армії Литви і політики в минулому році стали публічно говорити про те, що натівської місії ППО недостатньо для захисту повітряного простору країн Балтії. Винищувачі союзників по блоку, що дислокуються в Литві та Естонії, мають обмежені повноваження і обмежуються лише супроводом російських літаків, що наближаються до кордонів повітряного простору країн Балтії. У Балтійських країн також обмежені системи наземної ППО.

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Так, міністерство оборони Литви в грудні повідомляло, що ініціює спільний проект системи ППО країн середньої дальності країн Балтії та Польщі, а також стверджувало, що консультується з цього питання з США.

Згідно з повідомленням, питання про додаткові заходи безпеки у Східній Європі передбачається обговорити на запланованому на літо у Варшаві саміті НАТО. Країни Балтії домагаються, щоб у кожної з них було сформовано по міжнародному батальйону. Зараз у Литві, Латвії, Естонії та Польщі дислоковано по роті американських військових, інші союзники надсилають своїх військових нерегулярно.

Вершбоу в свою чергу сказав, що не хоче "спекулювати" про те, які збройні сили з'являться до саміту НАТО, однак сказав, що розміщення європейських військових стало б важливим засобом стримування. За його словами, Альянс ще аналізує заяви міністра оборони Росії про плани Росії сформувати у цьому році в західній частині країни три військові дивізії, і висловив думку, що ці плани відображають створюваний Москвою "облоговий" менталітет.

"Поки у нас немає деталей. Це схоже на щось нове, але все імплікації ще не проаналізовані. Я вважаю, що це відображає тенденцію до посилення конвенційних потужностей Росії, на наш погляд, невірних причин. НАТО загрози не представляє. НАТО не загрожує Росії своїми оборонними засобами, вони були дуже обмеженими і пропорційними. Але, як говорили на конференції, Росія обрала шлях вести себе з НАТО як з суперником, якщо не як з ворогом. Тому створюється певний "облоговий" менталітет, і це може бути просто одним новим виміром в цьому напрямку", - сказав Вершбоу.

Після анексії Росією українського Криму НАТО зміцнило свою місію ППО в країнах Балтії, які складаються з роти військовослужбовців США і засновані невеликі опорні пункти Альянсу, а в Шяуляйскому районі (на півночі країни) США дислокували частину своєї військової техніки.