На суд у справі ГРУшників повинні прибути бойовики "ЛНР" і російські офіцери з СЦКК

Голосіївський районний суд Києва частково задовольнив клопотання адвокатів російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва про заслуховування свідків захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням суду, на наступне засідання у справі Александрова та Єрофєєва мають прибути п'ятеро бойовиків з так званої “ЛНР”, а також двоє російських офіцерів із Спільного центру контролю і координації за режимом припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

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Слід зазначити, що адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська клопотала про дистанційний допит п'ятьох так званих міліціонерів із так званої “ЛНР”. Вона пояснила своє клопотання тим, що вони не можуть прибути в Голосіївський районний суд, оскільки тут їм нібито загрожує небезпека.

Разом з тим прокурори виступили проти задоволення такого клопотання, оскільки в Кримінальному процесуальному кодексі відсутні підстави для такого допиту. Зокрема, підставами для проведення дистанційного допиту є перебування особи за межами України (а вони всі проживають у Луганську), перебування даних осіб в установі виконання покарань.

Після цього адвокат Александрова Валентин Рибін запропонував суду допитати їх із приміщення Біловодського районного суду Луганщини на підконтрольній Україні території. Суд поцікавився у Рибіна, чому на території Біловодського суду цим свідкам не загрожує небезпека, а на території Голосіївського - загрожує. Однак Рибін не зміг відповісти на це запитання, тому суд прийняв рішення запросити на допит цих п'ятьох осіб в Голосіївський районний суд на 11 квітня, а захисників зобов'язав поінформувати їх про час і дату судового засідання.

Крім того, суд також зобов'язав захисників так само поінформувати про прибуття як свідків до суду на той самий день російських офіцерів із СЦКК Чепрасова та Литвиненка.

Водночас суд відхилив клопотання захисників допитати як свідків народного депутата Юрія Луценка, а також слідчого СБУ Олександра Томусяка, оскільки, на думку суду, адвокати не довели необхідність свідчень цих осіб для встановлення істини у справі.

Після цього суд оголосив перерву в засіданні до 10.30 понеділка, 11 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

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Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 19 травня.