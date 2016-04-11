Суд у справі ГРУшників відмовив у допиті свідків-бойовиків "ЛНР" у дистанційному режимі

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на судовому засіданні адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська оприлюднила повідомлення від п'ятьох так званих “міліціонерів “ЛНР”, які мали б виступити свідками сторони захисту, про те, що вони не можуть прибути на допит у суд, оскільки, на їхню думку, їм загрожує небезпека від української влади. У цих листах вони всі пропонують провести допит у Skype-режимі.

На це суд зауважив, що не наведено жодних доказів небезпеки, про яку говорять ці свідки захисту, а також відмовив в допиті за допомогою Skype, оскільки це не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України.

Після цього адвокати Александрова та Єрофєєва оприлюднили повідомлення ще від двох свідків захисту - російських офіцерів Чепрашова та Литвиненка - про те, що вони не зможуть прибути сьогодні на допит, тому що їхнє командування не відпустить їх в Україну раніше, ніж 22 квітня. Захист попросив перенести допит цих свідків на вказану дату.

Суд у зв'язку з цим зауважив, що в захисту було близько місяця, щоб повідомити своїх свідків про можливість допиту в українському суді, однак захисники Александрова та Єрофєєва ставлять питання про чергове перенесення допиту.

Суд розцінив це як спробу затягнути час. Зокрема головуючий суддя Микола Дідик заявив: “Таке враження, що ви за будь-яку ціну хочете затягнути справу”.

У свою чергу прокурори зауважили, що дані свідки - військовослужбовці РФ - не були безпосередніми свідками бойового зіткнення сил АТО з диверсійною групою Александрова та Єрофєєва, тому не можуть свідчити по якісь нові обставини. А ті обставини, про які вони можуть сказати в суді, а саме - стосовно інформації Спільного центру контролю і координації за режимом припинення вогню на Донбасі (СЦКК), містяться у письмових доказах захисту.

Після цього в суді було оголошено перерву на 30 хвилин, впродовж якої за рішенням суду захисники Александрова та Єрофєєва мусять узгодити свої позиції зі свідками з РФ стосовно їхнього прибуття на допит в Голосіївський райсуд.

Читайте такожГрицак не виключає "російського сліду" у підпалі кабінету судді, що розглядає справу ГРУшників

Очікується, що після перерви буде допитаний ще один свідок захисту - слідчий СБУ Олександр Томусяк.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Читайте такожНа суд у справі ГРУшників повинні прибути бойовики "ЛНР" і російські офіцери з СЦКК

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня цього року Голосіївський райсуд Києва продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.