Росія продовжує загострювати ситуацію на Донбасі - Міноборони США

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер на 9-му Безпековому форумі в Києві.

Він звернув увагу, що патрулів ОБСЄ обстрілювали снайпери, також застосовувались ракетні ручні гранатомети, а деяким спостерігачам погрожували застосуванням зброї. Спостерігачам обмежували доступ до багатьох територій Донбасу.

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Також представник Міноборони США нагадав, що 8 квітня українські військові у небі над Донбасом збили сучасний безпілотний комплекс "Орлан-10" російського виробництва .

"Це все призводить до неминучого висновку, який свідчить, що Росія у теперішній час загострює ситуацію у формі контролю, загострює ситуацію на Донбасі. Росія має там регулярні війська. Вона проводить навчання сепаратистів, забезпечує сепаратистів безпосередньо зараз, в час, коли ми тут розмовляємо", - заявив Карпентер.

За його словами, РФ не тільки порушувала основоположні принципи міжнародного порядку тоді, коли проводила незаконну анексію Криму, але й зараз продовжує порушувати такі фундаментальні принципи як суверенітет, територіальна цілісність та непорушність кордонів.

"Навіть тоді, коли Росія тримає свій палець на спусковому гачку, вона звинувачує Україну у невиконанні умов Мінських угод. Сьогодні, немає сумнівів, що позиція Сполучених Штатів полягає у тому, що ми сприймаємо Мінські угоди від вересня 2014 року та лютого 2015 року як одну і єдину дорожню карту, яка на даний момент є життєздатною для розв'язання конфлікту", - наголосив представник Міноборони США.

На його переконання, щоб просунутися далі у розв'язанні ситуації на Донбасі, дуже важливо, щоб Росія виконала найважливіші положення цих угод.

"Дозвольте назвати мені їх. Номер один - це режим припинення вогню. Номер два - необмежений доступ до усієї території Донбасу, в тому числі до українсько-російського кордону; і номер три - відведення важкого озброєння з конкретних заборонених зон для його використання з боку обох сторін від лінії зіткнення", - зазначив Карпентер.

Також він додав, що оскільки Росія не виконує ці положення Мінських угод, американська політика щодо санкцій залишається незмінною - зберігати санкції до тих пір, поки Росія повністю не виконає дані угоди, в тому числі повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі.

"В той же час ми продовжимо нашу політику по невизнанню (окупації) Криму", - сказав представник Міноборони США.