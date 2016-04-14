Терористи зосередили вогневі зусилля у районі Авдіївки, ЗСУ 12 разів відповідали на провокації

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Протягом доби, що минула, бойовики 80 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, 28 обстрілів відбулося з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм в районах Майорська, Пісків, Зайцевого та Трьохізбенки.

"Найбільше зусиль ворог спрямував по захисниках України в Авдіївці. А в напрямку оборони Опитного по опорних пунктах сил АТО було здійснено обстріл одночасно зі ствольної артилерії калібру 152 мм, мінометів різних калібрів та БМП", - йдеться у повідомленні штабу.

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Порушуючи режим тиші, незаконні збройні формування використовували різну зброю проти сил АТО поблизу Мар’їнки, Шахти Бутівки, Світлодарська,Золотого, Луганського і Верхньоторецького.

За вказаний період військовослужбовці ЗСУ змушені були 12 разів відкривати вогонь у відповідь.