Сьогодні у парламенті вперше ставитимуть запитання міністрам Гройсмана (наживо)

Новопризначений Кабмін Володимира Гройсмана звітуватиме перед депутатами. Учора прем'єр під час свого виступу та представлення програми уряду пообіцяв показати, як "управляти державою".

Як передає кореспондент УНІАН, також у порядку денному - законопроект "Про приватну детективну (розшукову) діяльність".

Окрім цього, Верховна Рада планує сьогодні розглянути проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини".

Також передбачається розгляд законопроектів щодо державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії, а також щодо права пільгового проїзду дітьми від 6 до 14 років.

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На розгляд парламенту також буде подано зміни до законодавства щодо призначення керівника центрального органу виконавчої влади, для цього планується внести зміни до закону "Про Державну кримінально-виконавчу службу України".

Як повідомляв УНІАН, уряд Гройсмана ввечері 14 квітня відразу після призначення встиг провести своє перше засідання.