У Кабміні розповіли, які завдання поставив новопризначений прем'єр Гройсман на першому засіданні

Про це повідомив новий міністр аграрної політики Тарас Кутовий, інформує "112 Україна".

"Була повністю робоча зустріч, це, фактично, перше таке засідання Кабміну. Перший блок питань - це кожен міністр висловився з приводу трьох невідкладних питань, які його хвилюють найбільше, і все це певним чином займався прем'єром. Друге питання - це організаційні питання, пов'язані з тим, яким чином будуть заходити міністри зі своїми повноваженнями. Третє питання - це терміновий перегляд усіх законодавчих актів, які представлені і зараз знаходяться в Мін'юсті. І таке завдання поставлене прем'єром перед усіма міністрами - проаналізувати весь спектр законодавчих актів, які знаходяться в Мін'юсті і готуються до ВР, ті законопроекти, які були подані", - сказав Кутовий.

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Також на засіданні був проголосований план дій попереднього уряду на 2016 рік. Прем'єром була поставлена задача проаналізувати в розрізі кожного міністерства цей план дій, і зробити пропозицію для Кабміну.

"Ми переглядаємо його, концентруємося на тих речах, які обов'язково треба залишити, від яких ми можемо відмовитися, що додати, і таким чином ми представляємо більш детальний план уряду", - зазначив він.

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"У понеділок ми зустрічаємося з усіх цих питань, це дедлайни", - додав міністр.