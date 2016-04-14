Парубій не бачить жодної колізії у звільненні міністрів після їх призначення у новий уряд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, що сьогодні парламент спочатку призначив новий склад уряду, а потім іншою постановою звільнив членів попереднього уряду, включаючи й тих міністрів, які увійшли і в новий Кабмін.

«Немає жодної колізії. Є визначений і передбачений законом регламент, як ці процедури відбуваються - після обрання нового складу Кабінету міністрів складаються повноваження попередніх членів Кабінету міністрів», - зазначив Парубій.

За його словами, Головне юридичне управління апарату ВР «дуже детально проробляло сьогоднішній сценарій, щоб ми діяли, не порушуючи регламент, не порушуючи закон».

Парубій стверджує, що «жодного порушення» не відбулося «під час розгляду кожного питання».

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила членів нового уряду, після чого звільнила з посад міністрів, що входили до попереднього уряду.

Серед останніх є 7 посадовців, які були призначені на ті ж самі посади у новому уряді. Зокрема, це віце-прем'єр-міністр та міністр ЖКГ Геннадій Зубко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр оборони Степан Полторак, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр інформаційної політики Юрій Стець та міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Згідно з даними на сайті парламенту, проект постанови №4424 про формування складу Кабміну був проголосований о 13:18, а проект постанови №4425 про звільнення з посад членів Кабміну - о 13:23.

Ввечері в четвер було опубліковано обидві постанови. У постанові про звільнення міністрів, окрім їх списку, зазначається лише те, що вони звільнені "у зв’язку із сформуванням нового складу Кабінету міністрів".