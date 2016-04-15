Порошенко вимагає від Севрука терміново звільнити прокурора Одещини в порядку люстрації

Про це у своєму Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент написав в.о. Генпрокурора Ю.Севруку листа про невідкладну необхідність звільнити прокурора Одещини М.Стоянова в порядку люстрації. Він звернув увагу на неналежне виконання в органах прокуратури вимог Закону "Про очищення влади", - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Віктор Шокін перед самим своїм звільненням з посади генпрокурора звільнив заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе з органів прокуратури, мотивувавши таке рішення "грубим порушенням прокурорської етики" з боку останнього.

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Вже наступного дня новим обласним прокурором був призначений Микола Стоянов, який раніше вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду у травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

В ГПУ пояснили, що Стоянова поновлено на посаді прокурора Одеської області на виконання рішення суду.

Однак таке рішення викликало обурення громадськості. З вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходила акція протесту проти призначення Стоянова прокурором Одеської області.

Водночас у Мін'юсті заявили, що новий прокурор Одеської області Стоянов підпадає під люстрацію.