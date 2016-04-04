В Одесі всі входи в обласну прокуратуру блокують активісти, незгодні з призначенням нового глави відомства

Як передає кореспондент УНІАН, десятки людей, одягнених у строкаті сорочки, взявшись за руки, перекрили входи в будівлю.

Крім того, центральний вхід заблокували шинами, до нього підкотили також сміттєвий бак. До дверей "прилаштували" бутафорну задню частину коня (для створення ефекту, що передня частина тварини переступила поріг і знаходиться усередині приміщення) і повісили на нього табличку з написом: "Стоянов".

Також заблоковані службові входи і двері громадської приймальні.

Навпроти входу в будівлю встановили дерев'яну шибеницю. На дверях центрального входу висять плакати: "Стоянов, пішов геть!", "Діамантових" п....ов – за грати!!!".

Всередину нікого не пропускають, в першу чергу, це торкнулося прибиральниць, які раніше всіх приходять на роботу.

Протестувальники також заявили, що будуть пропускати лише тих, хто поставить підпис під петицією про звільнення Стоянова.

Читайте такожСтоянов відновлений на посаді прокурора Одеської області на виконання рішення суду - ГПУ

Як повідомляв УНІАН, з вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Стоянова прокурором Одеської області.

30 березня заступник генпрокурора Роман Говда представив Стоянова керівному складу прокуратури Одеської області як керівника цього наглядового відомства. У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Стоянов відновлений на посаді прокурора Одеської області на виконання рішення Одеського окружного адмінсуду наказом генпрокурора від 29 березня.

Стоянов вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

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Досі прокурором області був Давид Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування у Верховній Раді за надання згоди на його звільнення президентом з посади генпрокурора.

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора – прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.