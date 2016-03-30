В Одесі вже представили нового прокурора області Стоянова - джерело

Як повідомило УНІАН джерело в прокуратурі Одеської області, сьогодні заступник генерального прокурора Роман Говда представив колективу прокуратури нового керівника – Миколу Стоянова.

За даними джерела, Стоянова призначено без приставки «в. о.».

Раніше, 21 травня 2014 року, Стоянов вже призначався прокурором Одеської області. Однак 7 липня 2014-го генеральний прокурор Віталій Ярема на зустрічі з представниками громадських організацій Одеси заявив, що Стоянов написав про звільнення.

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Стоянов родом із села Червонознам'янка Іванівського району Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Генпрокуратурі повідомили, що заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе звільнено з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за «грубе порушення прокурорської етики». Пізніше того ж дня Верховна Рада України дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією та кругова порука в прокуратурі.