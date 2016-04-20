Рівень довіри українців до Ради досяг критично низької позначки - опитування

Про це йдеться у соціологічному дослідженні, яке проведене центром SOCIS на замовлення телеканалу 1+1, передає ТСН.

Місцевій владі швидше довіряють 34,6%, а не довіряють 59,2%. Усі інші не змогли відповісти на запитання соціологів. Найбільший рівень підтримки у східних областях – 8,9%, а найвищий рейтинг недовіри у Києві (39,5%).

Проте найменше опитані українці довіряють Верховній Раді – лише 0,7%. швидше довіряють 8,4%. Не довіряють парламенту – 90%. Найнижчий рівень підтримки ВРУ у Києві та на півдні, де цей показник дорівнює нулю. У центрі беззаперечно парламенту довіряють 2,3%, що є найбільшим показником у всій країні. Зовсім ВРУ не довіряють у західних регіонах (65,7%) і південних (62,4%).

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При цьому президенту України повністю довіряють 3,6% українців. Скоріше довіряють 18,1%, а цілком не довіряють главі держави 77,1%. Підтримувати президента більше схильні чоловіки, ніж жінки. Найбільший відсоток недовіри зафіксовано серед мешканців південних регіонів України. Найбільша довіра зафіксована на заході. Тих, хто беззаперечно довіряє президенту, більше живе у центрі держави (6,2%).

Опитування було проведене 8-12 квітня 2016 року, було опитано 1488 респондентів від 18 років. Вибірка репрезентативна населенню України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 1 січня 2015 року). Метод опитування – особисте інтерв'ю вдома у респондента за допомогою планшетів (Computer Assisted Personal Interview, CAPI). Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,6% при 95% довірчому інтервалі.

Раніше за результатами опитування Київського міжнародного Інституту соціології щодо довіри до соціальних інститутів і груп повідомлялося, що найбільше довіри серед українців викликають церква і волонтери, а найменшою - опозиція, Кабінет міністрів, Верховна Рада і російські ЗМІ.