Переважна більшість українців не схвалюють дій ВР і президента - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження: "Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні", проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.

Разом з тим,як показало опитування, діяльність Порошенка схвалюють 17% респондентів, не визначилися – 8%.

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Натомість діяльність уряду на чолі з Арсенєм Яценюком не схвалювали 89% опитаних, 7% вказали, що схвалюють, 4% - не визначилися.

Діяльність Верховної Ради не схвалюють 88% респондентів, схвалюють - 5%, не визначилися - 6%.

Серед найважливіших проблем для країни учасники дослідження назвали воєнні дії на Донбасі (57%), корупцію в державних органах (45%), безробіття (30%).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 18 лютого по 4 березня 2016 р. Метод опитування – особисте інтерв'ю у респондента на дому. Всього було опитано 2,4 тис. жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і величиною населеного пункту. Додатково було опитано 1 тис. респондентів у Миколаївській та Херсонській областях. Для побудови вибірки використовувався багатоступінчастий імовірнісний вибірковий метод, а для відбору респондента – випадковий маршрут і правило останнього дня народження.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Дослідження профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).