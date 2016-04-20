НАБУ не бачить злочину в отриманні Каськом квартир - Ситник

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час Інтернет-конференції на сайті Liga.net. "Стосовно Каська я можу лише сказати, що та частина справи, розслідування якої було доручено НАБУ, - щодо нібито незаконного присвоєння ним квартир - ми не знайшли там злочину. Якщо ГПУ вважає якось інакше, то, напевно, керується не тільки правовими міркуваннями", - зазначив Артем Ситник.

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При цьому він сказав, що не має права коментувати політичні питання.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Генпрокуратура просила суд заарештувати Касько з визначенням застави у розмірі 1 млн 800 тис. грн.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу.

Касько підозрювався у отриманні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим завдав шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житла в першу чергу, відзначили в ГПУ.