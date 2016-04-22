Кива прокоментував ініціативу Деканоідзе по його звільненню

У коментарі Еспресо.TV Кива сказав, що не знає про сьогоднішню заяву Деканоідзе, яка хоче відправити його у відставку.

"Це її право. Вона це робить з грудня місяця", - зауважив Кива.

Кива стверджує, що, звинувачуючи його у некоректних висловах щодо АТОшників, Деканоідзе просто "шукає привід".

"Знаєте що, хай вона не перекручує по тій простій причині, що більше ніж я, мало хто зробив для АТОшників. Можливо, міністр. АТОшники у мене працюють, за АТОшниками я завжди слідкую. Я дуже багато приділяю уваги АТОшникам. Вона хоче знайти привід?", - сказав Кива.

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Він заявив, що погодиться на відставку лише, якщо "буде поставлене завдання міністром внутрішніх справ".

"Для мене це буде догма", - сказав Кива.

Інформацію про те, чи пройшов він переатестацію, начальник департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України Ілля Кива коментувати відмовився.

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Як повідомляв УНІАН, керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе 22 квітня заявила про намір звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з ініціативою про звільнення Киви.