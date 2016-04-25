В ЄС розповіли, від чого залежить термін дії економічних санкцій проти Росії

Про це повідомив представник Зовнішньої дипломатичної служби Європейського Союзу Дірк Шубель в Європейському парламенті під час засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.

"ЄС буде обговорювати санкції у червні-липні у відповідності до прогресу, який буде зроблений до цього часу, і в контексті попереднього рішення, яке було ухвалено главами держав та урядів щодо того, щоб пов'язати термін дії економічних санкцій для Росії з повним виконанням Мінських домовленостей", - констатував він.

Разом з цим представник ЄС висловив занепокоєння щодо зростання кількості порушень цих домовленостей та збільшенням втрат.

"Мінські домовленості залишаються єдиними рамками для вирішення конфлікту. Ми підтримуємо Німеччину та Францію у "нормандському форматі" та Тристоронню контактну групу", - зазначив Шубель.

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При цьому він наголосив, що повне виконання Мінських домовленостей, в тому числі відновлення контролю над кордоном, є ключовим завданням.

"Важливо разом намагатися зробити все, щоб створити позитивний момент, справжній режим припинення вогню та просуватися вперед щодо модальності місцевих виборів, включаючи адекватні заходи у сфері безпеки. Питання безпеки та питання політики пов'язані між собою", - наголосив дипломат.

Крім того, Шубель запевнив, що політика невизнання незаконної анексії Криму буде тривати.

"Ми занепокоєні ситуацією у сфері прав людини, зокрема, щодо недавнього призупинення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. ЄС буде незмінним у своїй політиці невизнання. Ми не забудемо про Крим. Ми віддані підтримувати ваш суверенітет, територіальну цілісність та підтримувати ваші зусилля модернізувати Україну через проведення глибоких реформ…Ми сподіваємося, що новий український уряд за допомогою членів парламенту прискорить процес реформ в інтересах народу України", - заявив він.