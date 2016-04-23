Аксьонов нагородив кубанських козаків іменними годинниками за допомогу в окупації Криму (фото)

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу підконтрольного Росії "уряду" Криму.

На урочистостях, присвячений 25-й річниці ухвалення закону Росії "Про реабілітацію репресованих народів", також була присутня російська влада анексованого Криму.

"Козацтво завжди виконувало завдання з охороні російської держави, і 2014 року в мирний час ви це довели. Тисячі козаків під керівництвом Миколи Долуди прибули до Криму й надали нам неоціненну допомогу", – заявив на заході підконтрольний Кремлю "голова" Криму Сергій Аксьонов і вручив козакам іменні годинники.

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