Порошенко увів до складу Нацради реформ Міклоша та Бальцеровича

Текст відповідного указу від 25 квітня опубліковано на сайті президента.

Згідно з указом, до складу Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, введено першого заступника глави Адміністрації президента України Віталія Ковальчука.

Також до складу членів Нацради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, за згодою вводяться міністр фінансів Словацької Республіки у 2002-2006 і 2010-2012 роках Іван Міклош і радник президента України, представник президента у Кабінеті міністрів Лєшек Бальцерович.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко 22 квітня призначив своїм представником в Кабінеті міністрів екс-віце-прем'єра, екс-міністра фінансів, автора "польського економічного дива" Бальцеровича. Також він призначений радником президента України і співголовою Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні.

Ще одним співголовою групи буде екс-віце-прем'єр Словаччини Міклош, який одночасно керуватиме групою радників прем'єр-міністра України.

Бальцерович запросив у групу Єжи Міллера (екс-глава МВС Польщі) і Мирослава Чеха (польський політик українського походження, екс-депутат Сейму, журналіст).