Порошенко увів до складу Нацради реформ Міклоша та Бальцеровича
Президент України Петро Порошенко вніс зміни до складу Національної ради реформ.
Текст відповідного указу від 25 квітня опубліковано на сайті президента.
Згідно з указом, до складу Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, введено першого заступника глави Адміністрації президента України Віталія Ковальчука.
Також до складу членів Нацради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, за згодою вводяться міністр фінансів Словацької Республіки у 2002-2006 і 2010-2012 роках Іван Міклош і радник президента України, представник президента у Кабінеті міністрів Лєшек Бальцерович.
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Як повідомляв УНІАН, Порошенко 22 квітня призначив своїм представником в Кабінеті міністрів екс-віце-прем'єра, екс-міністра фінансів, автора "польського економічного дива" Бальцеровича. Також він призначений радником президента України і співголовою Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні.
Ще одним співголовою групи буде екс-віце-прем'єр Словаччини Міклош, який одночасно керуватиме групою радників прем'єр-міністра України.
Бальцерович запросив у групу Єжи Міллера (екс-глава МВС Польщі) і Мирослава Чеха (польський політик українського походження, екс-депутат Сейму, журналіст).