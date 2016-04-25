Бальцерович запросив екс-голову МВС Польщі до роботи в Україні
Представник президента України в уряді, екс-віце-прем'єр-міністр Польщі Лешек Бальцерович назвав імена поляків, які увійдуть до групи стратегічних радників в Україні.
Про це Бальцерович розповів 25 квітня на своїй прес-конференції, передає РБК.
Разом з ним співголовою групи буде екс-міністрів фінансів Словаччини Іван Міклош, який зі свого боку запросив трьох експертів.
За словами автора "польського економічного дива", його пропозиція полягала в тому, щоб створити групу експертів, які працювали б для всіх гілок влади України: уряду, президента і парламенту.
"Метою роботи цієї групи експертів є допомога у поліпшенні координування процесу прийняття рішень. Мова не йде про те, щоб заявляти свою думку фактом. Мова йде про те, щоб впливати на проекти і стратегічні плани...Зараз наша мета полягає в тому, щоб створити сильну групу експертів", - підкреслив Бальцерович.
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За його словами, у цю групу він запросив Єжи Міллера (екс-глава МВС Польщі) та Мирослава Чеха (польський політик українського походження, екс-депутат Сейму, журналіст).
Як повідомляв УНІАН, Бальцерович пообіцяв активно співпрацювати із західними інвесторами "для представлення досягнень України на шляху реформ".