Бальцерович запросив екс-голову МВС Польщі до роботи в Україні

Про це Бальцерович розповів 25 квітня на своїй прес-конференції, передає РБК.

Разом з ним співголовою групи буде екс-міністрів фінансів Словаччини Іван Міклош, який зі свого боку запросив трьох експертів.

За словами автора "польського економічного дива", його пропозиція полягала в тому, щоб створити групу експертів, які працювали б для всіх гілок влади України: уряду, президента і парламенту.

"Метою роботи цієї групи експертів є допомога у поліпшенні координування процесу прийняття рішень. Мова не йде про те, щоб заявляти свою думку фактом. Мова йде про те, щоб впливати на проекти і стратегічні плани...Зараз наша мета полягає в тому, щоб створити сильну групу експертів", - підкреслив Бальцерович.

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За його словами, у цю групу він запросив Єжи Міллера (екс-глава МВС Польщі) та Мирослава Чеха (польський політик українського походження, екс-депутат Сейму, журналіст).

Як повідомляв УНІАН, Бальцерович пообіцяв активно співпрацювати із західними інвесторами "для представлення досягнень України на шляху реформ".