Керрі назвав жорстокими дії Кремля щодо супротивників окупації Криму

Про це йдеться в документі з посиланням на державного секретаря США Джона Керрі, інформує "Крим.Реалії".

Росія «особливо жорстко» діє стосовно осіб і організацій, які виступають проти незаконної анексії Росією українського Криму і борються з підтримуваними Москвою бойовиками на сході України, йдеться у доповіді.

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У звіті також відзначається, що «систематичним переслідуванням і дискримінації з боку російської влади у Криму піддаються українці і кримські татари на півострові.

У звіті Держдепартаменту США зазначається, що Кремль здійснює "низку заходів з придушення інакомислення», вдаючись до «нових репресивних законів і вибірковому переслідуванню», щоб залякувати, дискредитувати, переслідувати в судовому порядку, засуджувати тих, хто критикує діяльність влади» .

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Москва неодноразово відкидала подібні звинувачення з боку Заходу, зазвичай різко критично відгукуючись на попередні доповіді Держдепартаменту США про права людини.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня так званий "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності Меджліса кримських татар.

Копія документа вручена представникам громадського об'єднання.