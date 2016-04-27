Проти Шустера відкрили ще одну справу за несплату податків в особливо великих розмірах

Як повідомила прес-служба ДФС, Шустер із 2005 року постійно проживає на території України, і в 2008 році, отримавши на свій валютний рахунок процентний фінансовий кредит у розмірі 1,34 млн євро, не повернув його кредитору, в обумовлений термін.

Крім того, Шустер не надав до податкової інспекції за місцем проживання декларацію про одержані доходи та ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 2,1 млн грн, що є особливо великим розміром.

Також у рамках цього провадження ДФС планує провести податкову перевірку Шустера щодо повноти сплати податків із суми неповернутої позики.

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За висновком раніше проведеної планової документальної перевірки встановлено, що посадові особи "Савік Шустер Студії" на 2012-2014 роки занизили податок на додану вартість на загальну суму 1,99 млн грн за рахунок заниження вартості телепрограм "Шустер Live". При цьому процедуру адміністративного оскарження податкових рішень-повідомлень завершено на користь податкових органів.

Також ДФС повідомила, що тричі викликала Шустера до органу попереднього розслідування для надання свідчень – 16 січня, 23 лютого та 12 квітня - у зв'язку з чим він обізнаний про наявність кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, Фонд зайнятості анулював журналісту Савіку Шустеру дозвіл на роботу в Україні, пояснивши своє рішення "недостовірними відомостями в документах" та відкрите у зв'язку з цим кримінальне провадження.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала українську владу розібратися в ситуації навколо журналіста, продюсера та ведучого телевізійного шоу "Шустер Live" Савіка Шустера і гарантувати захист його прав.

У відповідь президент України Петро Порошенко висловив надію, що відповідні служби в найкоротші терміни врегулюють інцидент із журналістом.

Сам телеведучий Шустер заявив про намір виходити в ефір, незважаючи на позбавлення права на роботу в Україні, а також оголосив голодовку до відновлення йому права працювати в Україні.