Порошенко прокоментував інцидент із Шустером, згадавши про свободу слова

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Свобода слова є одним з найбільших надбань України після Революції Гідності і є наріжним каменем демократії. Як Гарант Конституції, я захищав і захищатиму свободу слова у будь-яких її проявах», - зазначив він.

«Тому сподіваюся, що відповідні служби у найкоротший час вичерпають інцидент з журналістом Савіком Шустером», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому - громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання роботодавцем документів, які містили недостовірні дані.

Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення Київського центру зайнятості.