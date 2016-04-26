Держслужба зайнятості пояснила, на якій підставі анульований дозвіл Шустеру на роботу в Україні

Про це йдеться в коментарі Держслужби зайнятості (ДСУ), розміщеному на її сторінці у соцмережі. «Дозвіл на застосування роботодавцем праці громадянина Канади С.Шустера було анульовано на підставі того, що документи, подані роботодавцем, містили недостовірні дані. А саме - в документах відсутня інформація про здійснення відносно громадянина Канади С.Шустера кримінального провадження, що є підставою для відмови у продовженні дозволу», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожЦентр зайнятості анулював Шустеру дозвіл на роботу в Україні

При цьому служба наголошує, що в довідці, виданій Міністерством внутрішніх справ України, взагалі відсутня будь-яка інформація щодо наявності чи відсутності здійснення кримінального провадження відносно громадянина Канади Шустера. «Таким чином, варто підняти питання стосовно належного виконання Міністерством внутрішніх справ України своїх завдань і функцій», - йдеться в повідомленні.

У ДСЗ заявили, що відповідно до пункту 24 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 травня 2013 року № 437, регіональний центр зайнятості приймає рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у разі відбування іноземцем чи особою без громадянства на момент оформлення дозволу покарання за скоєння злочину або здійснення стосовно нього кримінального провадження.

У Держслужбі зайнятості повідомили, що 22 квітня до них надійшов лист від Державної фіскальної служби України про те, що відносно Шустера здійснюється кримінальне провадження № 32015000000000198, внесене Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби 5 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Таким чином, на час прийняття Київським міським центром зайнятості рішення про продовження дії дозволу на застосування роботодавцем праці громадянина Канади С.Шустера не враховано факт здійснення стосовно зазначеного іноземця кримінального провадження»,_- зазначається в повідомленні.

У ДСЗ заявили, що згідно з пунктом 25 згаданого порядку дозвіл анулюється у разі встановлення недостовірності даних, що містяться у поданих роботодавцем документах.