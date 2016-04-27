Спроби ворога зірвати Мінські угоди говорять про загрозу нацбезпеці України - Порошенко

16:13, 27 квітня 2016
Політика
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Спроби ворога зірвати Мінські домовленості свідчать про загрозу національній безпеці і незалежності України.

Фото УНИАН

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на базі військової частини Збройних сил України у Дівичках (Київська область) перед показовим заняттям з командирами артилерійських підрозділів.

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Президент наголосив, що ситуація на сході України поки що залишається напруженою.

"Чергові спроби ворога зірвати Мінські домовленості свідчать про величезні ризики і загрози національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності і незалежності України", - заявив Порошенко.

За його словами, за таких умов Збройні сили докладають неймовірних зусиль для надійного утримання лінії зіткнення.

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