Парламентська асамблея ОБСЄ закликала РФ скасувати рішення про заборону Меджлісу

Про це йдеться у повідомленні на сайті Парламентської асамблеї ОБСЄ. Як заявила голова Комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутат з Португалії Ізабель Сантос, рішення "Верховного суду" в окупованому Росією Криму заборонити Меджліс вказує на новий рівень клеймування кримськотатарської спільноти та повинно бути скасовано.

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"З часу анексії Криму у 2014 році де-факто влада на півострові здійснювала систематичну кампанію з дискримінації кримських татар, використовуючи звинувачення у "екстремізмі", щоб виправдати ці репресії", - йдеться у заяві Сантос.

При цьому голова Комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань ПА ОБСЄ зазначила, що нічого екстремістського немає у тому, що етнічна меншість відстоює свої цивільні, політичні та лінгвістичні права, чим Меджліс якраз і займався з 1991 року.

"Меджліс керується принципами ненасильства, і його заборона незаконним судом є ще одним порушенням фундаментальних свобод на кримському півострові", - наголосила Сантос.

Вона додала, що глибоко стурбована, що де-факто влада в окупованому Криму здійснила крок у напрямку криміналізації кримських татар як етнічної групи, і у цьому зв'язку голова Комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань наполегливо закликала це рішення скасувати.

"Я закликала скасувати це рішення, щоб Меджліс мав можливість продовжувати свою важливу роботу", - наголосила Сантос.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не тільки членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.