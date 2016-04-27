В ЄС назвали заборону Меджлісу "брутальним наступом" на права кримських татар

Відповідна заява речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС була розповсюджена у вівторок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Сьогоднішнє рішення так званого Верховного Суду Криму заборонити діяльність Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, назвавши його "екстремістською організацією", являє собою брутальний наступ на права кримських татар в цілому", - йдеться в заяві.

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На переконання речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, це являє собою "дуже негативну ескалацію ситуації з правами людини на півострові з моменту незаконної анексії Російською Федерацією у 2014 році, в тому числі, щодо переслідування осіб, які належать до меншин". "Без зволікань має бути забезпечена повна відповідність міжнародним стандартам в галузі прав людини та іншим зобов'язанням за міжнародним правом, зокрема, у випадку, який стосується кримсько-татарської громади", - наголосили в ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, Верховний суд анексованого Криму визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність. Перший заступник Меджлісу Наріман Джелял пообіцяв присутнім, що члени Меджлісу подаватимуть апеляцію і шукати всі можливі шляхи для європейського суду.