У Раді Європи відреагували на заборону Меджлісу в окупованому Криму

Заяву комісара ради Європи з прав людини Нільса Мужнієкса оприлюднила прес-служба РЄ.

Читайте такожПоклонська порадила Держдепу відкрити Меджліс на території США

"Я дуже стурбований сьогоднішнім рішенням суду про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу як екстремістської організації", - заявив Мужнієкс.

Він підкреслив, що Меджліс як вищий представницький орган кримських татар невіддільний від їх прагнення відновити власну вагу на півострові після десятиліть вигнання за часів Радянського Союзу.

Меджліс – важлива традиційна і суспільна структура кримськотатарського народу. Ототожнення його з екстремізмом відкриває дорогу стигматизації та дискримінації значної частини кримськотатарського народу і є негативним сигналом для всієї громади, вважає комісар.

"Я наполегливо закликаю до скасування цієї заборони в інтересах захисту прав людини та єдності на півострові", - підсумував Мужнієкс.

Як повідомлялося, "Верховний суд" анексованого Криму 26 квітня визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність.