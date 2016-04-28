Порошенко пропонує уряду збільшити грошове утримання суддів

Президент вважає, що "якщо цього не буде зроблено ті, хто зараз прийде, навіть за відкритим конкурсом, будуть такі ж самі". "Тести хороші, але на зарплату 2 тис. грн ніхто не прийде – це марна справа сподіватись. Ми лише дискредитуємо реформу", - зауважив він.

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Президент наголосив, що в межах Конституції він робить і робитиме все від нього залежне для того, щоб забезпечити імплементацію того курсу реформ, який ним був задекларований.

"Я дякую за підтримку, але можу сказати одне – на сьогоднішній день не лише від мене, а від усіх нас залежить те, щоб судова реформа відбулась. Якщо вона не відбудеться – судді, які повростали у свої крісла, будуть сидіти, і їх звідти не дістанеш", - сказав Петро Порошенко.

За словами глави держави, зараз судді "скаржаться, що їм важко – невисока зарплата, скасували довічне утримання, але ніхто не йде, бо одним рішенням можна забезпечити собі заробітну платню на 10 років вперед".