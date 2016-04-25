Порошенко закликає "здорові сили" ВР схвалити зміни до Конституції в частині правосуддя
Президент України Петро Порошенко закликає «здорові сили» Верховної Ради схвалити зміни до Конституції в частині правосуддя.
Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.
«Дуже важливо, щоб символ справедливості – судова система, щоб також нарешті парламент прийняв це рішення і проголосував конституційні зміни (в частині правосуддя - УНІАН), які дозволяють перезавантажити судову систему, дозволяють прибрати суддівську недоторканність, щоб можна було проводити ефективну боротьбу з корупцією в судах. У тому числі задовольнити бажання 30-40% суддів піти на пенсію, і щоб суддівська система була повністю оновлена», - сказав Порошенко.
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«Я переконаний у тому, що здорові сили українського парламенту зможуть це зробити», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 лютого попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".