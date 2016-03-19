Порошенко сподівається, що Міжнародна дорадча рада сприятиме реформам в Україні
Президент Петро Порошенко на відкритті першого засідання Міжнародної консультативної ради висловив сподівання, що поради та рекомендації учасників Ради - визнаних міжнародних політиків та експертів – допоможуть побудувати сильну та процвітаючу Україну.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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«Впевнений, що ця Рада допоможе нам пройти період драматичних подій, і Україна стане сильнішою», - звернувся до учасників засідання Порошенко.
Президент відзначив, що учасники Міжнародної консультативної Ради є справжніми друзями України зі всього світу. Глава держави наголосив, що для України дуже корисною є ініціатива збирати таких визначних осіб, які могли би допомогти у проведенні реформ та подоланні безпекових викликів. Він подякував учасникам за їхні зусилля та готовність підтримати Україну.
«Україна має хороші перспективи для реформ, і Україна буде країною, де є незалежна судова система, верховенство права, демократія і гарний інвестиційний клімат, безпека. Україна матиме процвітаюче майбутнє», - переконаний президент.
Глава держави зазначив, що рекомендації та поради Міжнародної консультативної Ради допоможуть нам побудувати саме таку Україну.
«Кожен з вас у вашій власній країні був свого часу «батьком певного дива» - економічного, демократичного. І ви дійсно друзі України. Тому хотів би об’єднати наші зусилля, щоб досягти результатів та привнести в Україну позитивні речі», - зазначив глава держави.
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Довідка УНІАН. До складу Міжнародної консультативної ради увійшли, зокрема, прем’єр-міністр Австралії (2013-2015) Тоні Ебботт, заступник прем’єр-міністра Польщі (1989 - 1991, 1997 - 2000), автор реформ Лєшек Бальцерович, керівник комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок, прем'єр-міністр Словаччини (1998-2006) Мікулаш Дзурінда, прем'єр-міністр Литви (1999 - 2000, 2008 - 2012) Андрюс Кубілюс, маршал Сейму Польщі (2014-2015), міністр закордонних справ Польщі (2007 - 2014) Радослав Сікорський, перший заступник Міністра фінансів (1989-1990) Марек Домбровський, польський політик, журналіст, депутат Сейму Польщі (ІІ та ІІІ скликання) Мирослав Чех.