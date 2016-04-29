На Донбасі відсутні необхідні умови для проведення виборів - Пауер

Про це Пауер сказала під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку щодо України.

Пауер відзначила важливість проведення місцевих виборів на Донбасі згідно українського законодавства та міжнародних стандартів.

"Для проведення демократичних виборів громадяни та спостерігачі, які проводять моніторинг, потребують безпеки, щоб мати можливість пересуватися, щоби люди могли вільно висловлювати свою думку, збиратися без побоювання за своє життя. Але ті умови, які створені на сході України, вони ніяким чином цим стандартам не відповідають", - наголосила Пауер.

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При цьому вона звернула увагу на обмеження свободи пересування та доступу до усієї території Донбасу для спостерігачів ОБСЄ.

"Коли Росія та підтримувані нею сепаратисти не надають доступ неупередженим спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, починаючи від Криму, і завершуючи тією територію, де впав літак MH17... (виникає запитання - УНІАН) що вони там приховують? Чому їх так лякають співробітники СММ? Чому ви ускладнюєте їх пересування? Чому ви націлюєте на них свою зброю?", - заявила Пауер.

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