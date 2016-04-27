Німеччина просить ОБСЄ подумати над покращенням безпеки під час виборів на Донбасі без озброєної місії

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер у відповідь на повідомлення про плани розміщення озброєної місії ОБСЄ на сході України.

У заяві зазначається, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка зараз працює в Україні, є цивільною та неозброєною місією. Рішення про її розміщення було ухвалене 57 країнами-членами ОБСЄ, і у цьому зв'язку сказано, що ані Німеччина, ані Франція не залучені до участі у будь-якій домовленості щодо зміни цивільного характеру місії як в рамках ОБСЄ, так і у "нормандському форматі".

"Це правда, що ми, відповідно до нашої компетенції як головуючої країни в ОБСЄ та після консультацій в рамках "нормандського формату", попросили секретаріат (ОБСЄ) розробити варіанти для покращення безпеки під час запланованих місцевих виборів. Наразі доволі зарано говорити, якими будуть результати", - наголосив речник.

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Також у заяві йдеться, що не маючи на меті бажання випереджати будь-яке рішення, "ми можемо сказати, що вважаємо на даний момент це складним питанням, щоб уявити, яким чином збройна місія ОБСЄ може ймовірно виглядати, щоб мати завдання ефективного забезпечення безпеки виборів у сепаратистських районах та посилення безпеки спостерігачів ОБСЄ".

У документі наголошується, що ОБСЄ на даний час не має прецеденту для створення озброєної місії, тому цивільний характер місії є особливо важливою властивістю спостережних місій ОБСЄ, які вимагають згоди конфліктуючих сторін для функціонування.

"Коли ви приймаєте ідею озброєної місії до її логічного започаткування, то це порушує цілу низку важких правових, політичних, практичних та військових питань", - йдеться у заяві.

"Ми плануємо організувати ще одну зустріч у "нормандському форматі" у найближчому майбутньому, до якої мали б долучитися міністри закордонних справ. Зустріч такого типу буде правильною можливістю порушити усі ці питання, що стосуються спостережних місій ОБСЄ, для обговорення серед партнерів "нормандського формату", - додали в МЗС Німеччини.

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