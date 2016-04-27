Голова ОБСЄ відреагував на погрози спостерігачам її місії від бойовиків Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну заяву розповсюдила прес-служба організації.

«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні є цивільною, неозброєною місією. Вона відіграє важливу роль для підтримки виконання режиму припинення вогню. Сторони повинні гарантувати безпеку спостерігачів СММ", - заявив Штайнмаєр у зв'язку з нещодавніми погрозами на адресу місії.

Він також наголосив на необхідності притягнути до відповідальності винних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня СММ заявила про погрози бойовиків відкрити вогонь по спостерігачах в разі їх перебування поруч з розташуваннями Збройних Сил України.

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