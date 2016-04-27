Голова ОБСЄ відреагував на погрози спостерігачам її місії від бойовиків Донбасу
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість з приводу збільшення порушень режиму припинення вогню на сході України і кількості інцидентів за участю спостерігачів ОБСЄ.
Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну заяву розповсюдила прес-служба організації.
«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні є цивільною, неозброєною місією. Вона відіграє важливу роль для підтримки виконання режиму припинення вогню. Сторони повинні гарантувати безпеку спостерігачів СММ", - заявив Штайнмаєр у зв'язку з нещодавніми погрозами на адресу місії.
Він також наголосив на необхідності притягнути до відповідальності винних осіб.
Як повідомляв УНІАН, 18 квітня СММ заявила про погрози бойовиків відкрити вогонь по спостерігачах в разі їх перебування поруч з розташуваннями Збройних Сил України.
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