Рада перейменувала населені пункти на окупованому Донбасі: Торез - на Чистякове, Краснодон - на Сорокине

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 361 зареєстрованого у сесійній залі.

У постанові зазначається, що перейменування окремих населених пунктів та районів здійснюється відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 8 статті 7 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", враховуючи рекомендації Українського інституту національної пам’яті.

Йдеться про перейменування 34 селищ, 27 сіл та 12 міст у Донецькій та Луганській областях.

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У Донецькій області місто Юнокомунарівськ Єнакієвської міської ради перейменовується на місто Бунге; місто Кіровське - на місто Хрестівка; місто Комсомольське Старобешівського району - на місто Кальміуське; місто Торез - на місто Чистякове.

У Луганській області місто Кіровськ перейменовується на місто Голубівка; місто Красний Луч - на місто Хрустальний; місто Вахрушеве Краснолуцької міської ради - на місто Боково-Хрустальне; місто Петровське Краснолуцької міської ради - на місто Петрово-Красносілля; місто Краснодон - на місто Сорокине; місто Артемівськ Перевальського району - на місто Кипуче; місто Свердловськ - на місто Довжанськ; місто Стаханов - на місто Кадіївка.

Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.