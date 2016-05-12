Рада повернула історичні кримськотатарські назви 75 населеним пунктам і районам у Криму
Верховна Рада України ухвалила постанову "Про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" (реєстраційний номер 4087).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 255 із 358 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Відповідно до постанови перейменовано 75 населених пунктів і районів Криму, повернувши їм історичні кримськотатарські назви. Відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам’яті перейменовано, зокрема, 5 районів, одне місто та 69 сіл і селищ.
В тому числі, Красноперекопськ перейменовано на місто Яни Капу; селище міського типу Куйбишеве Бахчисарайського району - на Албат; село Лібкнехтівка – на село Китай; село Новоульянівка Куйбишевської селищної ради Бахчисарайського району- на село Отарчик; село Фурманівка Долинненська сільська рада Бахчисарайського району - на Актачи; село Совєтське Кіндратівської сільської ради Джанкойського району - на Мішен-Найман; село Суботник Маслівської сільської ради Джанкойського району - на Конурча; селище міського типу Кіровське - на Іслям-Терек; село Красний Партизан Янтаренської сільської ради Красногвардійського району - на Борангар.
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Також селище міського типу Красногвардійське Красногвардійського району - на Курман; село Ленінське Красногвардійського району - на Кир-Байлар; селище міського типу Октябрське Красногвардійського району - на Біюк-Онлар; село Ульянівка Мар’янівської сільської ради Красногвардійського району - на Давчи; село Чапаєве Восходненської сільської ради Красногвардійського району - на Нейшпроцунг; Красноперекопський район - на Перекопський; село Красноармійське Красноперекопського району - на Мирза-Кояш; село Кірове Ленінського району - на Карса; село Калініне Первомайського району - на Орман-Аджи; село Фрунзе Гришинської сільської ради Первомайського району - на Біюк-Бораш; село Котовське Славнівської сільської ради Роздольненського району - на Бюйтен; селище міського типу Комсомольське Гресівської селищної ради Залізничної районної у місті Сімферополі - на Бакачик-Кият.
Крім того, в місті Севастополь перейменовано cело Колхозне Орлинівської сільської ради Балаклавської районної у місті Севастополі ради - на село Узунджи.