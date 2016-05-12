Рада повернула історичні кримськотатарські назви 75 населеним пунктам і районам у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 255 із 358 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови перейменовано 75 населених пунктів і районів Криму, повернувши їм історичні кримськотатарські назви. Відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам’яті перейменовано, зокрема, 5 районів, одне місто та 69 сіл і селищ.

В тому числі, Красноперекопськ перейменовано на місто Яни Капу; селище міського типу Куйбишеве Бахчисарайського району - на Албат; село Лібкнехтівка – на село Китай; село Новоульянівка Куйбишевської селищної ради Бахчисарайського району- на село Отарчик; село Фурманівка Долинненська сільська рада Бахчисарайського району - на Актачи; село Совєтське Кіндратівської сільської ради Джанкойського району - на Мішен-Найман; село Суботник Маслівської сільської ради Джанкойського району - на Конурча; селище міського типу Кіровське - на Іслям-Терек; село Красний Партизан Янтаренської сільської ради Красногвардійського району - на Борангар.

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Також селище міського типу Красногвардійське Красногвардійського району - на Курман; село Ленінське Красногвардійського району - на Кир-Байлар; селище міського типу Октябрське Красногвардійського району - на Біюк-Онлар; село Ульянівка Мар’янівської сільської ради Красногвардійського району - на Давчи; село Чапаєве Восходненської сільської ради Красногвардійського району - на Нейшпроцунг; Красноперекопський район - на Перекопський; село Красноармійське Красноперекопського району - на Мирза-Кояш; село Кірове Ленінського району - на Карса; село Калініне Первомайського району - на Орман-Аджи; село Фрунзе Гришинської сільської ради Первомайського району - на Біюк-Бораш; село Котовське Славнівської сільської ради Роздольненського району - на Бюйтен; селище міського типу Комсомольське Гресівської селищної ради Залізничної районної у місті Сімферополі - на Бакачик-Кият.

Крім того, в місті Севастополь перейменовано cело Колхозне Орлинівської сільської ради Балаклавської районної у місті Севастополі ради - на село Узунджи.