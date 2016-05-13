Прокуратура АР Крим відкрила справу через затримання Умерова окупантами
Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом затримання на тимчасово окупованій території півострову заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
Про це йдеться в повідомленні прокуратури Криму.
«Ільмі Умеров є патріотом України та завжди виступає проти окупації Російською Федерацією півострову Крим, у зв’язку з чим його звинувачують у вчиненні публічних закликів та дій, направлених на зміну територіальної цілісності Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі повідомили, що розпочато кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).
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«Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», матеріали вищевказаних кримінальних проваджень направлено до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності», - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Він був доправлений до "управління ФСБ по Республіці Крим та місту Севастополь".
В повідомленні так званого "прокурора Республіки Крим" Наталії Поклонської зазначалося, що порушено кримінальну справу стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".
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"Він підозрюється у скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності Російської Федерації. В даний час з громадянином Умеровим проводяться слідчі дії, він доставлений в управління ФСБ. В березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступи Умерова були розміщені в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.
Слідчий ФСБ вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Російською Федерацією Криму.