Прокуратура АР Крим відкрила справу через затримання Умерова окупантами

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Криму.

«Ільмі Умеров є патріотом України та завжди виступає проти окупації Російською Федерацією півострову Крим, у зв’язку з чим його звинувачують у вчиненні публічних закликів та дій, направлених на зміну територіальної цілісності Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що розпочато кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).

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«Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», матеріали вищевказаних кримінальних проваджень направлено до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності», - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Він був доправлений до "управління ФСБ по Республіці Крим та місту Севастополь".

В повідомленні так званого "прокурора Республіки Крим" Наталії Поклонської зазначалося, що порушено кримінальну справу стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

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"Він підозрюється у скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності Російської Федерації. В даний час з громадянином Умеровим проводяться слідчі дії, він доставлений в управління ФСБ. В березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступи Умерова були розміщені в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.

Слідчий ФСБ вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Російською Федерацією Криму.