Ільмі Умерову вручили підписку про невиїзд з окупованого Криму

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

"Слідчий ФСБ вручив Ільмі Умерову підписку про невиїзд. Зараз їдемо до нього додому, так як у нього в будинку співробітниками ФСБ буде проводитися обшук. Після чого його, швидше за все, залишать вдома", - повідомив Джелялов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Бахчисараї затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.