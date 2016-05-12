Ільмі Умерову вручили підписку про невиїзд з окупованого Криму
22:58, 12 травня 2016Суспільство
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Затриманому співробітниками російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову вручили підписку про невиїзд з окупованого Російською Федерацією Криму.
Умерову вручили підписку про невиїзд / фото: УНІАН
Про це в соціальній мережі Facebook повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
"Слідчий ФСБ вручив Ільмі Умерову підписку про невиїзд. Зараз їдемо до нього додому, так як у нього в будинку співробітниками ФСБ буде проводитися обшук. Після чого його, швидше за все, залишать вдома", - повідомив Джелялов.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Бахчисараї затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.
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